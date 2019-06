Xi Jinping: ora ci sono le opportunità per la denuclearizzazione della penisola coreana

"Noi, in quanto parti interessate, manteniamo una stretta collaborazione. In modo particolare, io e il presidente Putin siamo interessati alla questione coreana e svolgiamo congiuntamente un ruolo costruttivo nel far progredire il processo di risoluzione politica. Possiamo dire che siamo sicuri e fiduciosi… perché ora ci sono le opportunità le possibilità, ma la cosa più importante è combinare i nostri sforzi in questa direzione", ha detto il presidente cinese.

Egli ha sottolineato che è possibile creare diversi meccanismi per eliminare la sfiducia tra i principali soggetti interessati.

"Questo è ciò a cui puntiamo", ha sottolineato Xi Jinping.

Il Forum economico internazionale di San Pietroburgo SPIEF 2019 si svolgerà dal 6 al 8 giugno.