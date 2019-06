Gli smartphone Huawei rimarranno senza Facebook, Instagram e WhatsApp

Il portavoce di Facebook, citato dall'agenzia, ha spiegato che il divieto riguarderà solo gli smartphone Huawei di futura produzione. Pertanto, chi possiede già un dispositivo del marchio cinese non avrà problemi con queste app, che saranno disponibili per il download sul Google Playstore.

Rimane, tuttavia, sconosciuta la data effettiva in cui entrerà in vigore il divieto di Facebook. Huawei non ha rilasciato nessun commento in proposito.

Il mese scorso, il dipartimento del commercio degli Stati Uniti ha inserito Huawei nella lista nera, che impedisce alle aziende di acquistare componenti e tecnologie dei produttori americani. Presto si è appreso che Google, Intel, Broadcom e altri giganti dell'IT smetteranno di collaborare con l’azienda cinese.

Huawei ha definito le azioni delle autorità americane un pericoloso precedente. Come ha spiegato il capo dell’ufficio legale dell’azienda cinese, Sun Lupin, Chief Legal Officer, c’è il pericolo che gli Stati Uniti utilizzino tutti gli strumenti e il potere statale, come successo con Huawei, per distruggere qualsiasi industria o impresa.