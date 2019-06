Tesoro trovato in Estonia dentro a proiettile dei tempi dell’Impero russo

Durante il disinnesco del proiettile, all’interno invece dell’esplosivo sono state ritrovate numerose banconote emesse tra il 1898 e il 1910.

“Le banconote erano in buono stato e non sono state danneggiate dallo sparo. Si tratta di diverse banconote per una somma totale di circa 5100 rubli”, ha raccontato il capo della spedizione Oleg Šapkin.

Il direttore del Dipartimento per la tutela dei monumenti storici archeologici Ulla Kadakas suppone che qualcuno abbia appositamente nascosto le banconote nel proiettile per difenderle da potenziali minacce. Gli abitanti locali e i musei della regione effettueranno delle ricerche per chiarire la storia del tesoro ritrovato, che detiene valore di carattere culturologico.