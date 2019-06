USA si rifiutano di addestrare nuovi piloti turchi per via degli S-400

Gli USA hanno preso la decisione di non svolgere l’addestramento di nuovi piloti turchi sull’utilizzo degli F-35. Gli addestramenti già in corso continuano.

La decisione è legata all’acquisto, da parte della Turchia, dei sistemi missilistici russi S-400, ai quali Washington vuole che Ankara rinunci.

La sospensione degli addestramenti riguarda solo i piloti e il personale tecnico che avevano in programma di recarsi negli Stati Uniti nel prossimo futuro, e non quelli che si trovano già là.

Alla base militare Luke, in Arizona, è già in corso l’addestramento di 4 piloti e 20 membri del personale tecnico.

Reuters, che ha dato la notizia, non esclude che la decisione possa essere invertita nel caso in cui Ankara decidesse di cambiare le proprie intenzioni riguardo all’acquisto dei sistemi missilistici S-400.

Il presidente turco Tayyip Erdogan ha ripetuto al presidente americano Donald Trump la proposta di creare un gruppo di lavoro congiunto per la questione degli S-400. In precedenza, la Turchia ha detto che non avrebbe abbandonato i piani per acquistare l'S-400 e che il primo gruppo di sistemi di difesa aerea sarebbe entrato in servizio nel paese a luglio.

Gli Stati Uniti sostengono che i sistemi S-400 sono incompatibili con gli standard della NATO, minacciano Ankara con sanzioni per la loro possibile acquisizione e hanno ripetutamente affermato che possono ritardare o annullare il processo di vendita della Turchia al nuovo aereo F-35. La Turchia è uno dei partecipanti al programma internazionale statunitense F-35. Secondo la Turchia gli S-400 non rappresentano alcuna minaccia per gli F-35 americani.