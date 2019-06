Brutta sorpresa per la marina militare USA da parte della Russia

L’esperto militare Jurij Knutov rivela la sorpresa spiacevole che la Russia ha in serbo per gli americani: il nuovo bombardiere strategico Tupolev Tu-22M3M in versione modernizzata.

Secondo l’esperto nei prossimi anni le aree geografiche di azione del bombardiere strategico Tu-22M3M si estenderanno notevolmente grazie al programma del Ministero della Difesa russo per il perfezionamento degli aerodromi e delle basi militari. Knutov ha ricordato che alla fine dell’anno scorso in Crimea è stata terminata la costruzione di una nuova pista di decollo e atterraggio all’aeroporto internazionale militare Bel’bek di Sebastopoli. L’aggiornamento delle infrastrutture delle forze aerospaziali militari è legato anche all’utilizzo di nuovi caccia bombardieri che secondo l’esperto è molto importante collocare in Crimea per via della presenza della flotta americana.

“Nel settore marittimo del Mar Nero sono regolarmente presenti i cacciatorpedinieri americani. Se la situazione dovesse aggravarsi, la presenza dei bombardieri sulla penisola sarà una sorpresa spiacevole per la marina militare americana”, ha detto.

A Kazan’ ad agosto dell’anno scorso è stato presentato il nuovo modello del bombardiere lanciarazzi Tupolev Tu-22M3M, reso disponibile per le esercitazioni. Secondo il presidente dell’OAK (Ob’edinennaja aviastroítelʹnaja korporácija), raggruppamento di aziende aeronautiche e aerospaziali russe, il nuovo bombardiere entrerà in servizio nelle forze aerospaziali russe già nel 2021.