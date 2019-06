Sarkozy fa jogging a Pietroburgo e saluta un passante (VIDEO)

Il passante, improvvisandosi paparazzo, ha ripreso la scena e pubblicato il video sulla sua pagina Facebook. Sarkozy ha risposto al suo saluto con la mano, continuando a correre.

L’ex presidente francese si trova nella città di Pietro il Grande in occasione del Forum Economico Internazionale di S. Pietroburgo 2019. L’ultima volta Sarkozy aveva visitato la Russia per il ricevimento del Fondo russo degli investimenti diretti a novembre 2018.

Ad agosto 2017 la procura francese aveva sospettato Sarkozy di aver accettato delle tangenti da parte delle autorità del Qatar per promuovere la candidatura del paese come ospite dei mondiali di calcio. A marzo 2018 Sarkozy è stato preso in custodia per via dei finanziamenti illegali da parte della Libia a favore della sua campagna presidenziale del 2007, ma dopo un giorno è stato rilasciato.

Nicolas Sarkozy è stato il presidente della Francia dal 2007 al 2012. Nel 2016 ha aveva intenzione partecipare alle presidenziali come rappresentante del partito dei repubblicani, ma ha perso le primarie contro il compagno di partito François Fillon e in seguito ha posto fine alla sua carriera politica.