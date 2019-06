Direttrice di Sputnik Margarita Simonyan ricoverata in ospedale per un malore

La Simonyan stava lasciando la sede dell’Ekho, quando ad attenderla all’uscita ha incontrato l’attivista politica Lyubov Sobol, che, con una telecamera accesa, ha iniziato a porle domande sul sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin.

"Mi ha rincorso per i corridoi fino a quando alcuni membri dell’Ekho non mi hanno nascosta in un ufficio. Una bella ragazza, sicuramente. Ma molestare una donna incinta nei corridoi di una emittente radiofonica non mi pare certo il modo di fare campagna elettorale", ha detto la Simonyan.

"Margarita Simonyan è stata ricoverata in ospedale dopo l'incidente con Lyubov Sobol nella sede di Ekho Moskvy", ha annunciato RT nel suo canale di Telegram.