Funzionario USA: gli S-400 in Turchia creano rischi in accettabili per Washington

L'acquisto da parte della Turchia dei sistemi missilistici russi S-400 crea rischi inaccettabili per gli Stati Uniti, quindi sarebbe bene che Ankara vi rinunci. Lo ha dichiarato oggi l’assistente del capo del Pentagono Andrew Winternitz in un forum dedicato alla politica di difesa dell'UE a Washington DC.

"Dal nostro punto di vista l'acquisto degli S-400 da parte della Turchia crea rischi inaccettabili per gli Stati Uniti", ha detto Winternitz.

Egli ha aggiundo che gli Stati Uniti stanno discutendo la questione con Ankara, osservando che l’acquisizione di questi sistemi missilistici è incompatibile con gli obblighi previsti dalla NATO per la Turchia.

La settimana scorsa, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ancora una volta suggerito a Trump di creare un gruppo di lavoro congiunto sulla questione S-400.

La Turchia ha affermato che non riununcerà all’acquisto dei sistemi missilistici russi, di cui dovrebbe ricevere il primo lotto già il prossimo luglio. Gli Stati Uniti sostengono che i sistemi S-400 sono incompatibili con gli standard della NATO, minacciano sanzioni per il loro acquisto e l’annullamento della vendita alla Turchia del nuovo caccia F-35. La Turchia ha anche ripetutamente dichiarato che i sistemi S-400 non rappresentano una minaccia per l'F-35.