Nucleare, Putin: Pronti a non prolungare trattato Start con Usa

“Se nessuno vuole estendere il Nuovo Start, non lo faremo. Abbiamo già detto cento volte che siamo pronti, nessuno sta negoziando con noi finora. Non c’è una formalizzazione del processo negoziale, e nel 2021 finirà tutto. Non ci saranno strumenti per limitare la corsa agli armamenti, o, per esempio, il dispiegamento di armi nello spazio”, ha detto Putin in un incontro con i caporedattori delle agenzie di stampa internazionali.

”Possiamo rifiutarci di estenderlo, abbiamo i nostri sistemi avanzati che possono garantire la sicurezza alla Russia per una prospettiva storica abbastanza lunga", ha sottolineato Putin .

"Abbiamo fatto un significativo passo avanti, abbiamo superato i nostri concorrenti nella creazione di armi ipersoniche”, ha concluso.

Putin ha aggiunto che il ritiro degli Stati Uniti dal Trattato sui missili anti-balistici (ABM) è stato un passo verso la destabilizzazione della sicurezza globale.