Putin: Guaidò è una persona simpatica ma ha gettato il Venezuela nel caos

Juan Guaidò è una persona simpatica, ma il suo modo di raggiungere il potere ha creato il caos in Venezuela e ora spetta solo ai venezuelani risolvere la situazione. Lo ha dichiarato oggi il presidente russo Vladimir Putin in una conferenza stampa nell’ambito del Forum economico internazionale di San Pietroburgo SPIEF 2019.

"È una persona simpatica; lo tratto con assoluta neutralità. Ma vogliamo parlare del modo che ha scelto per arrivare al potere? Una persona va in piazza si è dichiara capo dello stato. Vi sembra una cosa normale? Pensate se il presidente negli Stati Uniti o in Francia fosse eletto in questo modo. Sarebbe il caos nel mondo intero", ha detto Putin.

Il presidente russo ha aggiunto che ora spetta solo al popolo venezuelano trovare una soluzione alla crisi in cui si trova il paese.

"La crisi in Venezuela dovrebbe essere risolta dal popolo venezuelano. Con Maduro al potere oppure no, il popolo del Venezuela dovrebbe anche decidere durante il dialogo, la consultazione e l'interazione tra le varie forze politiche. Per quanto ne so, il presidente Maduro è d’accordo", ha spiegato Putin.

Il Venezuela rimane coinvolto nella crisi politica da gennaio, quando Guaidò si è autoproclamato capo dello stato ad interim fino a nuove elezioni. I tentativi di Guaidò di portare dalla sua parte i militari non hanno avuto successo. Il governo di Maduro accusa l'opposizione di attaccare le infrastrutture energetiche venezuelane. Gli Stati Uniti e i loro alleati appoggiano Guaidò, mentre la Russia continua a sostenere Maduro.