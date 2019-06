L’esercito tedesco ordina un missile ipersonico per contrastare la minaccia russa

Peter Heilmeier, direttore commerciale della MBDA, ha rivelato in un'intervista al quotidiano Die Welt che l’azienda sta attualmente sviluppando un missile ipersonico per l'esercito tedesco.

Heilmeier ha affermato che lo sviluppo del missile è stato commissionato dall'agenzia per l’approvvigionamento delle forze armate tedesche BAAINBw, in risposta alle "minacce di un certo tipo", come i missili ipersonici russi. Inoltre il nuovo missile potrà essere usato per colpire i carri armati moderni russi, anche se la sua natura, ha sottolineato, è di natura puramente difensiva.

I primi test dovrebbero aver luogo tra circa tre anni, ma l’azienda sta già riflettendo sui futuri piani di sviluppo. Il missile potrebbe diventare una parte del Tactical Air Defence System (TLVS), attualmente in fase di sviluppo da parte dell'MBDA per sostituire i sistemi di difesa aerea americani Patriot.

Tuttavia, Heilmeier ritiene che un simile progetto di integrazione sia troppo vasto per essere sostenuto dalla sola Germania e ha suggerito che potrebbe coinvolgere altri paesi dell’Unione Europea.

Il primo missile ipersonico ad essere adottato dai militari è stato presentato dal presidente russo Vladimir Putin nel 2018. Si tratta del motoaliante ipersonico Avangard, capace di volare ad una velocità di circa mach 27 e, quindi, essere invulnerabile ai sistemi di difesa aerea esistenti. Esso può trasportare trasportare testate convenzionali e nucleari fino a 50 tonnellate.