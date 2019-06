Tre aerei USA hanno condotto ricognizioni vicino ai confini della Russia

Alle 9.55 di stamane un Lockheed EP-3E Orion, decollato dalla base aerea di Suda Bay, sull'isola di Creta, ha sorvolato il Mar Nero avvicinandosi alla Crimea per poi proseguire lungo la costa del kraj di Krasnodar. Dalla stessa base è decollato un Boeing RC-135V Rivet Joint, che ha sorvolato il Mar Nero verso le 10.45.

Alle 10.20 un Boeing RC-135V Rivet Joint, decollato dalla base aerea di Mildenhall, nel Regno Unito, si è avvicinato all’oblast di Kaliningrad.

In tempi recenti diversi droni e aerei da ricognizione stranieri, in particolare americani, compiono sempre più spesso voli vicino ai confini della Russia, così come non lontano dalle basi russe in Siria. Il Pentagono si rifiuta di fermare tali operazioni, nonostante gli appelli del ministero della difesa.

Secondo l'esperto militare russo Alexander Zhilin, le azioni degli americani mirano a creare focolai di tensione e distogliere l'attenzione di Mosca. Inoltre ha ricordato che la Russia ha trasferito attrezzature militari in Crimea e gli Stati Uniti ne sono interessati.