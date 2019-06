Putin esorta a non ignorare i pericoli mondiali contemporanei

Ignorare le minacce e i pericoli mondiali contemporanei potrebbe portare ad una catastrofe globale. Lo ha dichiarato oggi il presidente russo Vladimir Putin in una conferenza stampa nell’ambito del Forum economico internazionale di San Pietroburgo SPIEF 2019.

"Se non teniamo questo sotto controllo questo ‘serpente di fuoco’, se lo lasciamo uscire - Dio ci scampi - dalla bottiglia, questo potrebbe portare ad una catastrofe globale", ha detto Putin.

Il presidente russo ha puntato il dito contro gli Stati Uniti, colpevoli, dopo essersi ritirati dal trattato sulla limitazione degli armamenti, di aver posto le relazioni internazionali nella sfera della sicurezza in uno stato di instabilità.

Anche il ritiro di Washington dall’accordo sull'eliminazione dei missili a corto e medio (Trattato INF) ha avuto un effetto negativo.

Putin ha assicurato che le armi russe sono in grado di proteggere il paese in futuro, osservando, tuttavia, che dopo la creazione delle armi nucleari il mondo si trova in uno stato di pace relativa.

