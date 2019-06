Ecco cosa rischia chi non dorme con regolarità

Gli studiosi del Brigham and Women's Hospital, filiale della Harvard Medical School, hanno studiato gli effetti di un regime del sonno irregolare sull’organismo. I risultati mettono in guardia chi è poso ligio alla sveglia.

Secondo gli studi, infatti, variazioni nel regime sonno-veglia di un’ora o più possono aumentare il rischio di ipertensione, diabete, obesità e altri malfunzionamenti del metabolismo ben del 27%, scrive il Daily Mail.

Nel giro di 6 anni gli esperti hanno effettuato degli studi su un gruppo di più di 2 mila persone tra i 45 e gli 84 anni e hanno rilevato importanti differenze nel funzionamento del metabolismo dipendenti dalla regolarità del sonno.

Gli studiosi hanno sottolineato che anche una variazione di un’ora sola nel regime sonno-veglia ha avuto importanza.

Infatti per i pazienti che si svegliavano in orari diversi il rischio di sviluppare ipertensione, obesità o altre sindromi in futuro era più alto del 27%. Gli esperti hanno spiegato che il motivo di tali effetti consiste nelle variazioni del ritmo circadiano, responsabile del livello di ormoni nell’organismo e del rilascio di insulina nel sangue.

Un’altra brutta notizia per chi conduce una vita spericolata: i ricercatori della Michigan University hanno stabilito che lo stress accelera l’invecchiamento.