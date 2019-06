Caccia F-35 non compatibile con portaerei USA

La nuova portaerei dovrebbe ricevere il nome USS John F. Kennedy, il progetto si chiama CVN-79. La costruzione è in fase di completamento in un cantiere navale in Virginia e la nave dovrebbe entrare in servizio nella Flotta militare USA nel 2024.

Il portale The Drive spiega che i problemi di compatibilità con l’F-35 potrebbero riguardare le catapulte elettromagnetiche (EMAILS) e i cavi di arresto (AAG).

Anche se secondo gli esperti questi dispositivi dovrebbero essere più potenti dei propri predecessori, gli EMAILS non potranno portare gli F-35 in decollo dal ponte della portaerei alla velocità necessaria.

A febbraio la portaerei Gerald R. Ford ha fatto decollare solo il caccia bombardiere imbarcato F/A-18 Super Hornet e A-19G Growler, che hanno un carico limitato. The Drive ricorda che il presidente USA Donald Trump ha più volte dichiarato la necessità di utilizzare le catapulte a vapore al posto di quelle elettromagnetiche nelle nuove portaerei.

Il secondo problema è il sistema di elevazione delle munizioni sul ponte. Gli 11 ascensori di carico della portaerei non funzionano in modalità operativa, dice l’articolo: al momento per via della mancanza dei certificati necessari solo due funzionano regolarmente, mentre in condizioni di combattimento è assolutamente necessaria l’attività di tutti gli ascensori.

Il 2 giugno The National Interest ha definito il caccia multiruolo russo MiG-35 degno concorrente dell’F-35, mentre il Business Insider ha chiamato l'F-35 uno dei modelli peggiori in USA.