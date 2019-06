Mostrati gli interni del nuovo bombardiere strategico russo Tu-22M3M

La telecamera ha immortalato per la prima volta i serbatoi di carburante del gigantesco aereo, oltre che il suo compartimento più importante, dove vengono montati i missili.

Comprensibilmente, è possibile vedere e filmare solo presso la fabbrica di aerei di Kazan, dove il bombardiere Tu-22M viene trasformato in un aereo strategico di nuova generazione. Le immagini della carlinga del velivolo, dove si possono apprezzare le sue grandi dimensioni, i serbatoi di carburante da 10 tonnellate e lo scompartimento per lo stoccaggio dei missili, sono comparse in un documentario dedicato al Tu-22M3M, mostrato sul canale televisivo Zvezda.

Internal look at a Tu-22M3M under construction. 16/ pic.twitter.com/1XKxs7o99j — Rob Lee (@RALee85) 3 июня 2019 г.

​All'interno, il velivolo di 42 metri è dotato di una grande rete di sensori di allarme antincendio: ce ne sono più di 100. Varie tubazioni serpeggiano lungo la fusoliera. I tubi rossi fanno parte del sistema antincendio, mentre quelli verdi gestiscono l'idraulica della coda. Accanto a loro si snodano i cavi di controllo del motore. Oltre a spaziosi scomparti per i serbatoi, tutti gli angoli liberi dell'aeromobile sono pieni di carburante: due propulsori NK-32 (lo stesso installato sul Tu-160) bruciano 24 tonnellate di cherosene per un'ora di volo a velocità di crociera. A velocità massima in consumi di carburante raddoppiano.

La capienza complessiva dei serbatoi del Tu-22M3M è pari a circa 67 tonnellate. Una delle caratteristiche chiave del bombardiere missilistico aggiornato è il sistema di rifornimento in volo: il suo braccio retrattile è montato sotto la carenatura di fronte alla cabina dell'equipaggio.

L'autonomia di volo del bombardiere è limitata solo dalle capacità dell'equipaggio e dalla missione di combattimento assegnata.