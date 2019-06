Testato cannone elettromagnetico da forze navali USA

La Marina degli Stati Uniti ha condotto test sul cannone elettromagnetico, durante cui la velocità della munizione sparata ha superato i 2041 metri al secondo. Lo ha segnalato oggi il portale web Space.com, senza chiarire la data del test.

Riferendosi alla bozza del documento con una valutazione dei possibili effetti ambientali del test presso il poligono di tiro Northwest Training and Testing, il portale rileva che i lavori per la creazione del cannone elettromagnetico "sono condotti con lo sguardo su armi a lungo raggio".

Ulteriori test saranno condotti dalle navi di superficie su bersagli navali ed aerei.

Inoltre, secondo il documento a cui fa riferimento Space.com, occorrono circa due minuti per caricare il cannone elettromagnetico e per sparare serve meno di un secondo. Il sistema è dotato di una protezione speciale per non danneggiare i sistemi di controllo elettronico della nave militare da cui è lanciato.