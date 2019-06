Rt proroga tempi d'iscrizione per premio giornalistico Khaled Alkhateb Memorial Awards

Il canale RT proroga fino al 24 giugno i tempi per presentare le domande di partecipazione al premio giornalistico Khaled Alkhateb Memorial Awards, l'annuale riconoscimento internazionale assegnato ai cronisti per i migliori servizi dalle zone di conflitto.

Il premio è stato istituito in memoria di un giornalista rimasto ucciso in Siria, Khaled Alkhateb, che collaborava con RT Arabic. Quella di quest'anno sarà la seconda edizione del premio.

Si sono già iscritti al concorso giornalistico di RT i giornalisti provenienti da più di dieci Paesi. Il premio internazionale Khaled Alkhateb si assegna in tre categorie: "Miglior servizio dalla zona di conflitto: video lungo", "Miglior servizio dalla zona di conflitto: video breve", "Miglior servizio dalla zona di conflitto: il testo".

"Nonostante il nostro premio sia assegnato ai cronisti di guerra, prima di tutto è un premio per la pace. Dopotutto il lavoro di un corrispondente di guerra è raccontare la verità su quanto sia terribile la guerra", ha affermato Anna Belkina, vice direttrice di RT.

Nella prima edizione del premio giornalistico, sono stati premiati corrispondenti provenienti da Iraq ed Irlanda, che coprivano gli eventi in Iraq e in Siria dopo la cacciata dei terroristi dell'ISIS. Un giornalista di Singapore ha ottenuto il premio per il suo reportage sulla città di Marawi, nel sud delle Filippine, occupata dai terroristi. La giuria era composta da eminenti giornalisti stranieri e russi, tra cui Irada Zeynalova e Evgeny Poddubny.

I nomi dei vincitori della seconda edizione del Khaled Alkhateb Memorial Awards saranno proclamati il prossimo 30 luglio, giorno in cui ricorre l'anniversario della tragica morte del giornalista 25enne Khaled Alkhateb, che aveva collaborato con RT Arabic. Il giovane giornalista è rimasto ucciso in un attacco missilistico dei ribelli islamisti nella provincia siriana di Homs nel 2017. Nei suoi reportage descriveva le battaglie delle forze governative siriane con i terroristi.

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato il decreto per il conferimento postumo a Khaled Alkhateb della medaglia "per il coraggio", consegnata ai familiari del corrispondente alla prima cerimonia di premiazione del Khaled Alkhateb Memorial Awards.

È possibile iscriversi al concorso sul sito https://award.rt.com.