Trump a Londra: ma quali proteste, gli inglesi mi amano

“Continuavo a sentir dire che in Regno Unito ci sarebbero state proteste di massa contro di me, ma è stato il contrario. Le folle più grandi, che i media corrotti non vogliono far vedere, erano quelle a sostegno degli Stati Uniti e mio”, ha scritto Trump sul suo profilo Twitter ufficiale.

In un’intervista al canale televisivo britannico ITV Trump ha dichiarato che crede di avere “buoni rapporti con il popolo del Regno Unito” e di amare questo paese e il suo popolo nonostante le proteste.

Martedì diverse migliaia di persone hanno marciato per il centro di Londra in segno di protesta contro la visita ufficiale del presidente americano Donald Trump in Regno Unito che ha avuto luogo dal 3 al 5 giugno.

Gli organizzatori della manifestazione avevano intenzione di raccogliere 250 mila persone, ma secondo le stime dei partecipanti e degli agenti di polizia alla marcia, denominata “Carnevale della resistenza”, hanno presto parte “alcune decine di migliaia di persone”.

La mattina di martedì un gruppo di attivisti ha portato su Parliament Square un palloncino alto sei metri raffigurante Trump con addosso un pannolone e in mano un telefonino. Lo stesso palloncino, ma di dimensioni inferiori, era stato gonfiato anche un anno fa durante la visita del presidente nel paese.

La visita ufficiale del presidente USA nel Regno Unito è cominciata lunedì, quando Trump è giunto nel paese accompagnato dalla sua famiglia la mattina, è stato ricevuto dalla regina Elisabetta II e la sera ha partecipato a un grande banchetto statale a Buckingham Palace. Martedì si sono tenute le trattative con l’attuale primo ministro Theresa May.