Ex patron della F1 Ecclestone ottimista sul pieno recupero di Michael Schumacher

"Al momento Schumacher non è con noi. Ma quando migliorerà, risponderà a tutte le nostre domande ", ha dichiarato Ecclestone nel trailer.

L'uscita del film è prevista il 5 dicembre 2019 in Germania e Austria. Le riprese si sono svolte con il sostegno della moglie Corinna e dei familiari del campione di Formula 1.

Il film racconta la storia la vita e la carriera dell'asso del volante, così come la sua caduta durante una sciata che gli ha procurato un grave trauma cranico.

Lo scorso dicembre il quotidiano Daily Mail aveva riferito che le condizioni di Schumacher erano migliorate significativamente. Il giornale britannico era venuto a conoscenza che l'ex pilota tedesco non era più costretto a letto, respira in modo indipendente e vive circondato dai suoi familiari.

Schumacher continua le terapie per riprendersi da un grave trauma alla testa che aveva subito nel 2013 mentre sciava in una località alpina. A seguito del forte trauma cranico riportato dopo la rovinosa caduta, è entrato in coma.