Le forze aeree statunitensi hanno trovato il ruolo per gli aerei obsoleti di quinta generazione F-35A: verranno colorati come i caccia russi Su-57 e cinesi J-20 per usarli come bersagli durante le esercitazioni.

Sembra che il Pentagono abbia apprezzato l'idea di ridipingere gli aerei obsoleti dell'aviazione militare con i colori dei velivoli militari russi. Recentemente uno dei caccia F-16C di quarta generazione del 64° squadrone di addestramento del 57esimo reggimento era stato dipinto con i colori del caccia russo di quinta generazione Su-57 per usarlo come bersaglio in un duello aereo durante un'esercitazione.

Questa soluzione dovrebbe aiutare i piloti americani a superare "la paura da caccia".

Così si chiama in gergo il nervosismo che colpisce un pilota inesperto mentre sta aprire il fuoco su un nuovo obiettivo per la prima volta. Non tutti riescono ad avere il sangue freddo, cosa che aumenta le probabilità di perdere il duello aereo. Naturalmente gli americani non dispongono dei moderni caccia russi, quindi cercano di fornire ai loro piloti velivoli con gli stessi colori dell'Su-57.

Ora il comandante della squadriglia decise di dipingere un altro F-16 con i colori dell'Su-57, mentre il 65° squadrone dell'aviazione statunitense si è spinto ancora più lontano decidendo di camuffare 11 dei suoi caccia-bombardieri F-35A di quinta generazione con i colori dei russo Su-57 e dei cinesi J -20. Ovviamente con lo stesso obiettivo. L'F-35A è stato scelto per il fatto che la sua modernizzazione è stata riconosciuta inappropriata.

Il fatto è che la modernizzazione di ognuno degli 11 caccia F-35A di quinta generazione del 65° squadrone richiederebbe 15 milioni $. Pertanto il Pentagono ha optato per un utilizzo diverso degli aerei obsoleti: usarli come bersagli per addestrare i piloti alla battaglia con un probabile avversario.

Certamente la Russia e la Cina sono adatti a questo ruolo come da tradizione.