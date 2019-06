Theresa May promette alla NATO la nuova portaerei britannica “Queen Elizabeth”

Durante una conferenza stampa congiunta con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la premier britannica Theresa May ha affermato che la nuova portaerei britannica Queen Elizabeth sarà messa a disposizione della NATO.

"Sono lieta di annunciare che la NATO potrà presto contare sulla portaerei di classe Queen Elizabeth e sugli aerei F-35 per contrastare le minacce in tutto il mondo", ha affermato la May.

A sua volta la ministra della Difesa britannica Penny Mordont ha osservato che la scelta del Regno Unito di mettere a disposizione per le esigenze della NATO le portaerei Queen Elizabeth e Prince of Wales testimonia il ruolo da leader di Londra nel garantire la sicurezza europea.

La portaerei Queen Elizabeth, che prende il nome dalla regina Elisabetta I, è la più grande nave da guerra costruita nel Regno Unito. Questa unità navale ha la capacità di trasporto di 40 tra aerei ed elicotteri.

Nel 2018 la portaerei ha compiuto la sua prima traversata negli Stati Uniti.

