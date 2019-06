Prova costume in arrivo, ma i medici avvertono: attenzione alle diete prima delle vacanze

Non è consigliabile soffrire la fame nel tentativo di liberarsi bruscamente di tutti i chili di troppo alla vigilia delle ferie: dimagrire in modo scorretto può portare a problemi ancora più gravi.

“Un improvviso digiuno porta l’organismo a interrompere la produzione della quantità necessaria di fermenti. E quando poi la persona arriva all’hotel e inizia a nutrirsi normalmente, per il suo stomaco è difficile digerire una grossa quantità di cibo. Il risultato è che l’organismo inizia ad accumulare grasso e i chilogrammi persi tornano immediatamente”, ha spiegato la Dott.ssa Elena Solomatina, specialista in dietologia, aggiungendo che i chili recuperati in vacanza non sono facilmente eliminabili nuotando o svolgendo attività sportiva sulla spiaggia.

“In vacanza anche una persona magra può facilmente prendere qualche chilo”, ha detto la dietologa.

Inoltre durante i mesi caldi è preferibile rinunciare ai cibi grassi, e non solo per dimagrire: questi cibi, infatti, rappresentano un ulteriore carico per il nostro organismo, che già così, d’estate, lavora molto intensamente.