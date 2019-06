Assange, WSJ: la decisione del tribunale svedese facilita l’estradizione negli USA

Il tribunale svedese ha respinto la richiesta della procura di arrestare Julian Assange, che al momento è recluso in Gran Bretagna. Grazie questa decisione gli USA non dovranno contendersi con la Svezia l’estradizione del fondatore di WikiLeaks, spiega The Wall Street Journal.

Se il giudice avesse accolto la richiesta della procura, la parte svedese avrebbe potuto richiedere l’estradizione di Assange e si sarebbero svolte lunghe contestazioni tra il paese scandinavo e dli Stati Uniti per ottenere l’estradizione di Assange, che avrebbero ostacolato o rimandato il suo trasferimento negli USA.

Il mese scorso la procura svedese ha annunciato che stava ripristinando le indagini nei confronti di Assange per le accuse di violenza sessuale. I rappresentanti dell’accusa hanno dichiarato che avrebbero richiesto l’arresto e il trasferimento dell’imputato in Svezia.

Ma il giudice svedese ha deciso che per continuare le indagini non è necessario l’arresto di Assange e ha proposto ai pubblici ministeri di recarsi in Gran Bretagna, dove il fondatore di WikiLeaks si trova ora in custodia, e svolgere gli interrogatori sul posto.

In precedenza il tribunale federale americano ha accusato Assange di aver partecipato a una congiura per effettuale il cracking dei sistemi informatici del governo. L’accusa è fondata su migliaia di documenti segreti pubblicati sul sito di WikiLeaks nel 2010 e 2011.

A maggio le autorità americane hanno sporto nuove accuse contro Assange relative alla legge contro lo spionaggio, riferendosi ancora una volta ai documenti pubblicati sul portale.

I difensori della libertà di stampa hanno criticato le nuove accuse degli Stati Uniti nei confronti di Assange, vendendovi un’evidente analogia con la persecuzione dei giornalisti entrati in possesso di informazioni segrete del governo. Inoltre, sostengono, la legge per la lotta allo spionaggio si applicava prima di tutto contro i funzionari americani, sottolinea The Wall Street Journal.