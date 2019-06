Nuova pettinatura di Trump fa discutere gli americani sui social network

Oggi, alla vigilia della sua visita di stato nel Regno Unito, Trump si è recato nella chiesa evangelica per commemorare le vittime della sinagoga della città californiana di Poway. E' stato notato con un nuovo taglio di capelli: ora il presidente li ha pettinati all'indietro.

Diversi americani hanno notato il cambio di look del loro presidente esternando le proprie opinioni su Twitter.

"Per favore, riprendi la tua vecchia pettinatura. Non fa per te quella nuova. Non devi cambiare look per la regina Elisabetta o per qualcun altro!", ha twittato un utente. "Il nuovo taglio di capelli di Trump è così strano perché sembra molto più normale della sua solita acconciatura", ha commentato un altro utente di Twitter.

Tuttavia alcuni hanno apprezzato la scelta del presidente.

"Il nuovo taglio di capelli è bellissimo. Vai così. Sembra molto più elegante e moderno. Vale meno la vecchia acconciatura. Ora hai gusto e dimostra la gioia di vivere. Bravo," il tweet d'elogio di un altro utente. "Adoriamo il tuo nuovo taglio di capelli, sembri più giovane e più conservatore", ha sostenuto un altro.