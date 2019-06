In Marocco arrestata cellula di terroristi dell'ISIS pronti ad attentato

"Sulla base di accurate informazioni di intelligence, l'ufficio centrale di indagini giudiziarie sotto la direzione generale per il controllo dei territori nazionali è riuscito ad arrestare i membri di una cellula terroristica dell'ISIS, in procinto di compiere attacchi terroristici nel Paese, ad Al-Rashidia e Tingir", si legge in un tweet della direzione per la sicurezza nazionale.

Secondo quanto riportato, la cellula era composta da tre militanti di età compresa tra 26 e 28 anni.