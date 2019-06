National Interest: il caccia russo MiG-35 può fare concorrenza all’americano F-35

Il caccia russo miltiruolo MiG-35 di generazione 4++ è un degno concorrente del caccia bombardiere multiruolo Lockheed Martin F-35 Lightning II di quinta generazione, secondo gli esperti di The National Interest.

In particolar modo si elogia la presenza di nove piloni alari che distinguono in maniera sorprendente il caccia dai suoi concorrenti sul piano della potenza di fuoco. Inoltre il Mig-35 è dotato di un telaio rimodernizzato e rafforzato che ne determina l’alto livello di resistenza, notano gli esperti del National Interest nell'articolo pubblicato giovedì.

“Il MiG-35 è compatibile con l’intero assortimento di bombe aeree KAB-500 con sistema di puntamento automatico Laser, TV e GLONASS, il che gli dovrebbe permettere di gestire operazioni di combattimento ad alta intensità che sarebbero stati compiti di troppo elevati per i suoi predecessori”, come per esempio il MiG-29, hanno notato gli esperti.

Il Mig-35 è una versione del caccia MiG-29, in produzione dagli anni ’80, profondamente rimodernizzata per corrispondere agli standard moderni e secondo il National Interest segnerebbe il momento più alto della lunga storia dell’industria aerea russa.

Il MiG-35 è un caccia russo multiruolo di generazione 4++ le cui caratteristiche si avvicinano molto alla quinta generazione ed è il prodotto dei miglioramenti dei predecessori MiG-29K/KUB e MiG-29K/M2.

Il F-35 è stato recentemente definito uno dei modelli peggiori di armi statunitensi dal Business Insider.