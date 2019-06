Boeing trova dettagli difettosi in decine di aerei 737 Max e 737 NG

La compagnia americana Boeing, una delle più grandi costruttrici di aeromobili a livello mondiale, ha trovato in decine di aerei 737 Max e 737 NG ipersostentatori le cui rotaie di scorrimento non corrispondono alle relative norme di resistenza.

“Boeing ha informato la FAA (Amministrazione Aviazione Federale USA, ndr) che i binari di scorrimento degli ipersostentatori inclinabili di alcuni 737 NG e 737 Max potrebbero non essere stati prodotti come dovuto e non corrispondere a tutti i requisiti obbligatori di resistenza e durata del servizio”, si legge nel messaggio di cui è entrato in possesso Sputnik.

Nel corso di una verifica effettuata congiuntamente da Boeing e FAA è risultato che i difetti potrebbero riguardare un massimo di 148 dettagli prodotti da un appaltatore di secondo livello. L’azienda ha stabilito la lista degli aeromobili sui quali potrebbero essere installati questi elementi.

“Negli USA sono coinvolti i 32 NG e i 33 Max. Nel resto del mondo le macchine coinvolte sono i 133 NG e i 179 Max”, precisa il documento.

I dettagli meccanici che non corrispondono alle norme possono rovinarsi o spaccarsi prima del tempo.

“Malgrado una completa rottura della rotaia di scorrimento dell’ipersostentatore inclinabile non può portare alla perdita dell’aeroplano, resta il rischio che il dettaglio rotto possa portare al danneggiamento dell’aereo in volo”, recita la dichiarazione.

Secondo quanto stabilito, le compagnie aeree dotate degli aeroplani provvisti dei dettagli difettati hanno 10 giorni di tempo per sostituire questi elementi.

I voli dei Boeing 737 sono stati interrotti negli USA e in molti altri paesi dopo che due aerei di linea di questo modello si sono schiantati. A marzo un Boeing 737 Max della Ethiopian Airlines, a bordo del quale viaggiavano 157 persone, è precipitato nelle vicinanze della città etiope di Bishoftu. A novembre 2018 protagonista di un altro schianto era stato un aereo dello stesso modello della compagnia indonesiana Lion Air.

Dopo la catastrofe circa 20 paesi hanno chiuso il proprio territorio al volo di questi aerei e molte compagnie hanno sospeso l’utilizzo dei Boeing 737 Max 8. Negli USA la FAA ha imposto un divieto sull’utilizzo di questo modello. Durante le indagini per scoprire le cause degli incidenti sono stati riscontrati dei potenziali errori nel funzionamento del sistema di correzione del manovraggio MCAS. La Boeing si sta occupando di correggere questi errori e ha aggiornato il programma di addestramento dei piloti.