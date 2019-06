"Un AN-32 delle Forze aeree indiane (IAF) è partito oggi da Jorhat alle 12.25 ora locale per il campo di atterraggio a Mechuka. L'ultimo contatto con la terra si è verificato alle 13:00, dopo non c'è stato alcun contatto. Visto che l'aereo non ha raggiunto l'aeroporto sono state intraprese le dovute misure", ha detto lunedì un funzionario dell'IAF.