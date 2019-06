Una raffica di 240 missili: un VIDEO spettacolare

Un cameraman militare delle Forze di difesa finlandesi, Samuli Haapla, ha pubblicato un video su Twitter girato durante una missione di addestramento. Per un minuto intero, dozzine di razzi da 122 millimetri cadono dal cielo, sollevando zolle di terra ed esplodendo in fiamme arancioni. Il video stesso è solo un'anteprima di un video molto più lungo e dettagliato:

"Riprendere l’esplosione di colpi di artiglieria è considerato uno dei compiti più difficili per l'operatore. Il punto non è solo che un frammento volante di un proiettile può danneggiare o distruggere completamente attrezzature costose. Il principio stesso del lavoro dell'artiglieria, delle esplosioni accecanti e del rapido lancio di razzi non consentono di trasmettere pienamente le dinamiche di ciò che sta accadendo. Haapla ha risolto questo problema utilizzando un drone DJI Phantom, che si è alzato a oltre 40 metri di altezza riuscendo alla fine a riprendere l'intero panorama di fuoco nell'obiettivo della telecamera. Per farlo, ha dovuto volare nella zona dove sono caduti i proiettili e, secondo l'operatore stesso, diversi missili sono volati proprio accanto al drone".

