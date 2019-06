Per vivere a lungo ci vogliono almeno 3 settimane di vacanze all’anno

Le persone che vogliono vivere una lunga vita e stare in salute dovrebbero andare in vacanza almeno tre settimane all'anno. Lo riporta Sputnik.

Nel 2016, l'Università della California e la School of Medicine del Mount Sinai hanno condotto un esperimento. Un centinaio di donne tra i 30 ei 60 anni sono state inviate in un hotel a quattro stelle in California. Il loro sangue è stato analizzato prima del viaggio e dopo, e poi tre volte durante l'anno gli è stato chiesto di parlare del loro stato di salute. Come si è scoperto, le vacanze hanno avuto un effetto benefico sulla psiche, poiché dopo una settimana di riposo i partecipanti all'esperimento avevano visto una riduzione dei livelli di stress. Inoltre, si è ridotto il numero di biomarcatori che indicano l'invecchiamento del corpo. L'effetto positivo è durato per dieci mesi.

I ricercatori dell'Università di Helsinki hanno sottolineato riposare poco durante l’anno, meno di tre settimane all'anno, può causare la morte prematura per infarto e ictus. Riduce anche gli effetti dello sport e della nutrizione. Le persone si sono prese meno di 21 giorni di vacanza dal lavoro sono morte il 37% percento più spesso.

Si osserva che sarebbe ottimale andare in vacanza ogni 62 giorni lavorativi. Altrimenti, si perde la concentrazione, si diventa più aggressivi e l’immunità si indebolisce. Allo stesso tempo però, riposare troppo a lungo può anche diventare un problema. Secondo gli scienziati olandesi, una vacanza più lunga di due settimane è meno utile di una breve vacanza. Una settimana è stata definita la durata ottimale delle ferie.