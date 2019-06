Numero di feriti in esplosione a Dzerzhinsk sale a 89

Come specificato, 44 ​​di loro sono dipendenti dello stabilimento, 45 sono residenti nei territori adiacenti.

Sedici persone sono state ospedalizzate, di cui una è in gravi condizioni, 15 sono in uno stato grave ma in miglioramento, ha detto il capo della regione Gleb Nikitin.

"Il compito dei medici è di minimizzare le conseguenze di questa terribile giornata per coloro che si sono trovati al centro di questa emergenza", ha aggiunto il servizio stampa.

Il rappresentante dei servizi di emergenza ha dichiarato a Sputnik che le vetrate di oltre 450 edifici, tra cui 32 scuole e 55 scuole materne, sono state danneggiate.

Tre esplosioni si sono verificate ieri nel laboratorio di produzione di tritolo della fabbrica di esplosivi Kristall. Secondo il Ministero delle situazioni di emergenza, dopo l’esplosione è scoppiato un incendio che ha interessato un'area di 100 metri quadrati.

Non ci sono informazioni su eventuali decessi.

Il comitato investigativo ha aperto un procedimento penale sull'articolo "Violazione dei requisiti di sicurezza industriale degli impianti di produzione".

Due mesi fa, il 4 aprile, un'esplosione è stata registrata nel laboratorio per la produzione di esplosivi della stessa impresa, distruggendo completamente un edificio di mattoni, ma senza provocare feriti.

L'Istituto di ricerca statale Kristall è incluso in un complesso militare-industriale, ed è impegnato in supporto scientifico, tecnico e tecnologico per la creazione di composti esplosivi e tecnologie sicure per la loro produzione, test, trasporto e smaltimento.