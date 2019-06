Commissione europea presenterà proposta per il bilancio dell'Italia la settimana prossima

Le autorità dell'Unione europea intendono annunciare la prossima settimana le proposte per risolvere la controversia sul debito estero italiano e ridurre il deficit di bilancio del Belpaese. Lo ha affermato domenica Pierre Moscovici, commissario europeo per gli affari economici e finanziari, in onda sulla stazione radio Inter France.

"Se non seguono affatto le regole, allora la Commissione europea (CE) e gli stati membri dovranno assumersi le proprie responsabilità, perché l'Europa è un'associazione, ci sono regole che tutti osservano e nessuno può essere al di fuori di queste regole", ha affermato. lui, sottolineando che le sanzioni non sono il suo metodo. "Ma il mio metodo è il dialogo, il dialogo e il dialogo", ha proseguito. "Ne saprete di più mercoledì."

In precedenza, la CE ha avuto difficoltà ad approvare il bilancio dell'anno in corso presentato dall'Italia, contenente costose misure sociali, che, secondo Roma, avrebbe dovuto portare a una ripresa della crescita economica. Roma ha promesso che il deficit di bilancio non avrebbe superato il 2,04%, riducendo, sotto pressione dalla CE, l'iniziale 2,4% previsto. Tuttavia, secondo gli indicatori pare che la crescita economica rimanga pressoché nulla e il debito estero, uno dei più alti dell'UE, continuerà a crescere. La combinazione di elevato indebitamento e bassa crescita di una delle maggiori economie in Europa rappresenta una minaccia per l'intera zona euro.

Il vice primo ministro e ministro degli Interni Matteo Salvini assicura che non ci sarà alcun aumento dell'IVA e promette di introdurre un'aliquota fiscale del 15%. Dopo i convincenti risultati del suo partito nelle scorse elezioni del Parlamento europeo, in cui la Lega ha ricevuto il 34%, Salvini promette di rivedere le norme economiche e le richieste della CE contro gli Stati membri. L'Italia è anche interessata a nominare un politico affidabile per la carica di commissario europeo per l'economia nella futura composizione della CE.