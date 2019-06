In Iraq condannato a morte cittadino francese per militanza nell'ISIS

"Uno dei tribunali del Paese si è pronunciato oggi. E' stata emessa la condanna a morte dell'ottavo francese militante dell'ISIS", ha detto l'interlocutore del canale.

La fonte ha inoltre aggiunto che il nono cittadino francese è attualmente sotto processo.

L'agenzia France-Presse aveva riportato il 26 maggio che tre cittadini francesi erano stati condannati a morte in Iraq per la militanza nel Daesh. Erano stati catturati dalle forze curdo-arabe in Siria prima di essere trasferiti in Iraq a febbraio insieme ad altri nove cittadini con passaporto francese.

Secondo le leggi irachene, hanno 30 giorni per fare appello contro la sentenza.