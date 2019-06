La prima donna a capo dell'ufficio di Ginevra dell'ONU è russa

La diplomatica russa Tatiana Valovaya è la prima donna a diventare direttore generale dell'ufficio dell'ONU a Ginevra, riferisce L'Obs. Come osserva il giornale, questo avviene in un momento in cui la Russia sta rafforzando la sua influenza nelle Nazioni Unite e gli USA, al contrario, sono sempre meno coinvolti nelle attività dell'organizzazione.