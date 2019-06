Greta Thunberg salterà un anno di scuola per un viaggio in USA senza aereo

La diciassettenne svedese Greta Thunberg, nominata per il Nobel per la pace per il suo attivismo climatico, non andrà a scuola per un anno per raggiungere gli Stati Uniti senza usare aerei, scrive Dagens Nyheter.

La ragazza è stata invitata a parlare alla riunione delle Nazioni Unite a settembre e a ottobre al vertice sull'ambiente a Santiago. Poiché Greta si è rifiutata di utilizzare aeroplani le cui emissioni distruggono lo strato di ozono, il viaggio dall'Europa agli Stati Uniti richiederà molto tempo.

"Visto che non volo, dovrò attraversare l'Atlantico in qualche altro modo, non ho ancora deciso come farlo, ma ci arriverò comunque, almeno dovrei provare tutti i modi", ha detto Thunberg.

Per il viaggio, ha preso un anno sabbatico e inizierà a studiare al ginnasio (l’ultimo stadio scolastico in Svezia, della durata di due anni) un anno dopo. Secondo Thunberg, questa interruzione non influenzerà la sua istruzione.

"Non ho ancora deciso cosa esattamente farò, imparerò cose diverse, forse imparerò un'altra lingua straniera", ha detto l'attivista.

Il picchetto al quale Greta Thunberg ha dato il via, si è trasformata in un movimento internazionale che ha riunito migliaia di giovani in tutto il mondo. Greta stessa ha parlato a una conferenza a Davos, al Parlamento europeo e ha incontrato il Papa. La ragazza è stata nominata per il Nobel per la pace.