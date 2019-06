Russia: treno passeggeri si scontra con camion, scoppiato incendio

AGGIORNAMENTO: L'incendio del camion entrato in collisione con un treno ad Adygea è stato localizzato, secondo quanto riferito il ministero dell'Interno da Adygea, si lavora per far riprendere il traffico ferroviario.

"Come stabilito in precedenza, il treno passeggeri è entrato in collisione con un camion, provocando l'incendio dell'automezzo, che è stato localizzato per un breve periodo di tempo: il camionista è stato portato in una struttura medica e tutti i 105 passeggeri del treno hanno ricevuto l'assistenza necessaria", ha detto in una dichiarazione.

Si osserva che attualmente gli agenti di polizia del distretto Takhtamukaysky, la polizia dei trasporti e i servizi di emergenza stanno lavorando sul sito. Le circostanze dell'incidente sono in corso di chiarimento.

Un'automobile, una locomotiva e un camion hanno preso fuoco, secondo dati aggiornati, dopo che un treno passeggeri si è scontrato con un tir ad un passaggio livello nel distretto Takhtamukaysky di Adygea, l'incendio è stato localizzato, ha riferito all'agenzia di stampa Sputnik un rappresentante dei servizi di emergenza .

"La combustione del vagone è localizzata", ha detto l'interlocutore dell'agenzia.

Ha chiarito che anche la locomotiva e il camion stanno bruciando. Il treno dei vigili del fuoco è già arrivato sulla scena.

Secondo i dati preliminari il camionista è rimasto ferito.

"Un treno passeggeri e un camion Kamaz si sono scontrati ad un passaggio livello non regolamentato vicino alla stazione di Shengy", ha detto la fonte dell'agenzia.

Secondo lui, a seguito della collisione, il treno e il camion hanno preso fuoco.

Secondo i dati preliminari, nessuno dei passeggeri è rimasto ferito, ha detto la fonte.

Il camionista è stato ricoverato all'ospedale di Krasnodar.