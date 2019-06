USA dispiegheranno ulteriori truppe in Polonia

Gli Stati Uniti hanno quasi definitivamente concordato con la Polonia il dispiegamento di un ulteriore contingente di truppe, scrive il Financial Times. Il numero totale di unità americane in questo paese potrebbe raggiungere le 5.500 persone.

Secondo il giornale, fino a mille nuovi soldati potrebbero essere inviati in Polonia. Per loro verrà costruito un centro di addestramento speciale. Il comando centrale si aspetta che questo consentirà di "migliorare la qualità" della presenza militare americana.

Si prevede che la firma dell'accordo in questione sarà annunciata ufficialmente durante la visita del Presidente della Polonia Andrzej Duda a Washington. In precedenza, Duda ha chiesto ripetutamente al Pentagono di aumentare la sua presenza militare nella repubblica promettendo persino di costruire una base chiamata Fort Trump per due miliardi di dollari.

Allo stesso tempo, il giornale osserva, che la questione del finanziamento delle nuove truppe non è stata risolta.

