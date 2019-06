Maduro vuole discutere con l'opposizione lo sblocco dei fondi per curare i bambini

La questione dell'indirizzamento dei fondi bloccati dagli Stati Uniti per le cure dei cittadini venezuelani malati verrà discussa con l'opposizione in Norvegia, ha dichiarato il presidente Nicolas Maduro.

In precedenza le autorità venezuelane avevano denunciato decessi tra i bambini che non avevano potuto ricevere le cure necessarie per le sanzioni statunitensi ed avevano accusato l'opposizione per questa situazione.

"Ho detto ad Jorge Rodriguez, il capo della delegazione venezuelana ai colloqui di riappacificazione con l'opposizione ad Oslo, che questi temi dovrebbero essere risolti immediatamente e che l'opposizione approvi una soluzione che consenta di stanziare fondi per il trattamento dei malati e di chi ha bisogno di un trapianto. Faremo questa proposta alla Norvegia ai colloqui di Oslo", ha detto Maduro.

Il governo norvegese aveva segnalato in settimana progressi nei negoziati di Oslo tra le autorità e l'opposizione del Venezuela.

In una dichiarazione è stato affermato che "le parti hanno mostrato la loro disponibilità a muoversi nella ricerca di una soluzione coordinata e costituzionale per il Paese, che includa le questioni politiche, economiche ed elettorali".

Allo stesso tempo le autorità norvegesi hanno invitato le parti a mostrare "massima prudenza" nei commenti sul contenuto dei negoziati.