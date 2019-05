Perché le bevande energetiche fanno male al cuore?

Gli esperti hanno condotto una ricerca con la partecipazione di 34 volontari in buone condizioni di salute dell’età da 18 a 40 anni. Ai volontari è stato chiesto di bere circa un litro di bevanda nel giro di un’ora, ma non più di mezzo litro ogni mezzora. A metà del gruppo è stata data una bevanda energetica, all’altra metà una bevanda con effetto placebo. Le bevande energetiche contenevano circa 304-320 mg di caffeina in un litro.

Prima dell’esperimento e ogni mezzora nelle quattro ore successive al consumo delle bevande i ricercatori hanno misurato la pressione arteriosa dei partecipanti e ne hanno controllato l’attività cardiaca con l’elettrocardiogramma.

Si è rilevato che chi aveva bevuto le bevande contenenti caffeina aveva un intervallo QT di 6-7,7 millisecondi più lungo nel giro di quattro ore.

L'intervallo QT esprime il tempo necessario al miocardio ventricolare per depolarizzarsi e ripolarizzarsi ed è utilizzato per controllare il funzionamento del cuore: un intervallo QT troppo lungo o troppo breve, spiegano gli studiosi, può causare anomalie nel battito cardiaco e addirittura provocare aritmia, che mette a rischio la vita.

Inoltre nei pazienti che avevano consumato le bevande energetiche è stato registrato un aumento della pressione arteriosa sistolica e diastolica.

“Le persone devono essere al corrente dell’influenza che hanno le bevande energetiche sul loro corpo, specialmente se hanno problemi di salute. I medici devono consigliare ad alcuni gruppi di pazienti (come le persone con la sindrome dell’intervallo QT prolungato dalla nascita o acquisita, o con alta pressione arteriosa) di ridurre o tenere sotto controllo il consumo di energetici”, ha sottolineato l’autore principale del lavoro, il Dott. Sachin A. Shah.