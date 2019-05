Nave militare da comando USA giunge nel Mar Baltico

La nave parteciperà alle esercitazioni militari in mare NATO Baltops (Baltic Operations) 2019 che avranno luogo dal 9 al 21 giugno vicino alle coste di Germania, Polonia, Lettonia, Lituania, Svezia e Danimarca.

Alle operazioni prenderanno parte 18 paesi membri e partner della NATO per un totale di 12 mila militari, 44 navi militari e più di 40 tra aeroplani ed elicotteri.

Durante le esercitazioni si terranno delle operazioni di sbarco, lotta controaerea e combattimento contro navi e sottomarini di un potenziale avversario.

Negli ultimi anni la Russia ha notato intense attività della NATO presso i confini russi occidentali senza precedenti. L’alleanza allarga le sue iniziative e dichiara che sono finalizzate a “contenere l’aggressione russa”.

Il portavoce di Vladimir Putin Dmitrij Peskov ha dichiarato che Mosca non rappresenta una minaccia per nessuno, ma non ignorerà le azioni potenzialmente pericolose per i suoi interessi. Il capo di stato maggiore delle forze armate russe Valerij Gerasimov ha inoltre esortato la NATO a interrompere le attività militari presso i confini russi per ridurre la tensione.