Pentagono: Russia sfrutta consegne degli S-400 in Turchia per avere dati su F-35

La consegna delle unità di contraerea russe S-400 in Turchia avrà un effetto deleterio sul programma americano dei caccia di quinta generazione F-35, in quanto consentirà alla Russia di raccogliere informazioni su questo velivolo.

Lo ha dichiarato la numero due del Pentagono Catherine Wilbarger.

"Effettuare queste consegne avrà un effetto dannoso non solo per il programma F-35...Potrebbe potenzialmente compromettere la compatibilità della Turchia con la NATO, si tratta di un aspetto chiave dell'alleanza difensiva", ha detto la Wilbarger in un intervento all'Atlantic Council di Washington.

© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation Turchia commenta l'ultimatum statunitense sull'S-400

"Siamo sinceri, l'S-400 è un sistema russo progettato per abbattere aerei come l'F-35 e, naturalmente, non si può immaginare che la Russia non cogli l'opportunità di raccogliere informazioni di intelligence", ha aggiunto la funzionaria del Pentagono.

Secondo lei, da questo punto di vista, la consegna dei sistemi S-400 in Turchia rappresenta una "grande sfida" per gli Stati Uniti.