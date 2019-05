Maduro conferma colloqui segreti con l'opposizione

Mercoledì, Oslo ha annunciato di aver ospitato un altro giro di colloqui tra il governo venezuelano e l’opposizione.

Il governo norvegese ha affermato che “le parti hanno dimostrato la loro volontà di andare avanti nella ricerca di una soluzione concordata e costituzionale per il paese, che includa questioni politiche, economiche ed elettorali”. Oslo li ha anche esortati a “mostrare la massima cautela nei loro commenti e dichiarazioni riguardo al processo”.

“Il 29 maggio, la seconda giornata di dialogo con l’opposizione è finita in Norvegia. Il ministro [per la comunicazione e l’informazione] Jorge Rodriguez, il ministro degli Esteri Jorge Arreaza e il governatore dello stato Miranda Hector Rodriguez erano presenti lì”, ha detto Maduro in ritardo mercoledì, come citato dal suo servizio stampa.

Il presidente ha sottolineato che considera il dialogo con l’opposizione come costruttivo, aggiungendo che i colloqui segreti sono in corso da un po ‘di tempo. “Ho nominato una delegazione, abbiamo negoziato segretamente per due o tre mesi, e ora siamo seduti [al tavolo dei negoziati] in Norvegia, voglio un accordo di pace per il Venezuela, chiedo il sostegno del paese, del Chavism e del patria …”

“La nostra strada è un dialogo, il rispetto per la costituzione, la pace, la democrazia, lo sviluppo e la risoluzione dei problemi“, ha detto Maduro. Fonti dell’Assemblea nazionale venezuelana, guidata dall’opposizione, nel frattempo, ha affermato che “l’incontro si è concluso senza accordi”. “Siamo grati al governo norvegese per la loro volontà di contribuire a risolvere il caos che sta attanagliando il paese e siamo pronti a continuare [a lavorare] con loro”, ha aggiunto il centro in una nota.

Il Venezuela ha sofferto di una grave crisi politica dalla fine di gennaio, quando Guaido, sostenuto dagli Stati Uniti, si è proclamato illegalmente presidente ad interim nel tentativo di estromettere Maduro dal potere, sfidando la sua rielezione lo scorso anno.

Dozzine di paesi in tutto il mondo hanno appoggiato Guaido e hanno invitato Maduro a dimettersi e ad organizzare nuove elezioni. Cina, Bolivia, Russia, Turchia e numerosi altri hanno, a loro volta, hanno espresso il loro sostegno a Maduro come l’unico presidente legittimo del Venezuela. Il primo round di consultazioni tra le parti del conflitto politico venezuelano si è tenuto nella capitale norvegese il 16 maggio.