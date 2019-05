Agenzia spaziale russa stigmatizza decisione del Pentagono

"Di fatto è un tentativo di privare i produttori americani dell'opportunità di lavorare con i razzi e l'industria spaziale russa e limitare artificialmente l'uso di veicoli di lancio russi nel mercato internazionale, hanno commentato dalla sede di Roscosmos.

Hanno notato che la decisione del Pentagono potrebbe avere un impatto negativo sulla cooperazione internazionale riguardo l'organizzazione regolare di lanci di veicoli spaziali nelle orbite per scopi commerciali.

In precedenza, il Pentagono ha messo la Russia alla lista dei Paesi con cui è proibita la cooperazione in materia di lanci spaziali. Il documento entrerà in vigore il 31 dicembre del 2022.

Oltre alla Russia, i Paesi già alla lista sono la Corea del Nord, l'Iran, la Cina, il Sudan e la Siria.

