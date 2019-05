FBI denunciato per molestie e discriminazioni da 16 donne

Durante il loro addestramento per diventare agenti dell’FBI sedici donne hanno sporto una denuncia collettiva nei confronti dell’organizzazione, accusandola di avere standard indecorosi, riporta NBC News.

Le donne hanno accusato il Federal Bureau of Investigation della polizia federale statunitense di discriminazione e pregiudizi nel processo di selezione per l’addestramento, ricordando addirittura episodi di molestie. Sette di loro sono attuali agenti dell’FBI, altre cinque non hanno voluto rivelare i propri nomi.

Alcune delle donne che hanno partecipato alla denuncia hanno rilasciato un’intervista al canale televisivo NBC News e hanno raccontato della loro esperienza nell’accademia di preparazione degli agenti dell’FBI a Quantico, in Virginia.

Una di queste donne, Lauren Rose, ha raccontato di non essere soddisfatta della risposta alle accuse ricevuta nel 2015 da James Comie, allora direttore dell’FBI (sostituito nel 2017 da Christopher Wray). Nella sua mail di risposta, infatti, Comie avrebbe fatto capire di non mettere in dubbio le azioni degli agenti che si sono rifiutati di portare a termine l’addestramento della donna una settimana prima della fine del periodo didattico nel 2015.