La Russia modernizza gli aerei Il-80 e Il-82

Dopo la modernizzazione le forze aerospaziali russe riceveranno la seconda generazione di questi aerei. I progettatori hanno rivelato che la terza generazione sarà creata sulla base dell’Ilyushin Il-96-400.

Gli aerei di comando e controllo Ilyushin Il-80 e Ilyushin Il-82, invece, sono stati creati rispettivamente sulla base del liner Il-86 e dell’aereo da trasporto Il-76 e sono destinati al comando delle truppe in caso di guerra nucleare.