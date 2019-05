USA stanno costruendo nuovissimo bombardiere per missili nucleari

Negli USA è in corso la creazione del nuovo bombardiere invisibile B-21 che trasporterà i nuovissimi missili nucleari LSRO, scrive Warrior Mawen.

Secondo il sito americano, i missili nucleari a lungo raggio LSRO sono ora in costruzione. Inoltre si precisa che saranno compatibili non solo con il bombardiere B-21, ma anche con il B-52, già in possesso delle Forze aerospaziali americane.

L’esercito americano sta ora effettuando il collaudo delle diverse componenti dell’aereo, che sarà dotato di sistemi di invisibilità “senza precedenti”. Tra le altre cose. Gli ugelli dei motori saranno collocati sul tetto in modo da rendere le emissioni quanto possibile meno visibili.

Il bombardiere B-21 dalle tecnologie innovative dovrebbe entrare a far parte degli armamenti americani nel 2025.