Uscendo nello spazio gli astronauti russi hanno pulito i finestrini della ISS

Gli strumenti usati per ripulire i finestrini verranno quindi riportati sulla Terra per essere studiati dagli esperti e per analizzare la polvere che si deposita sugli oggetti nello spazio.

Gli astronauti hanno anche prelevato dei campioni dalla superficie del modulo nell'ambito dell'esperimento "Test".

Il lavoro di oggi è stato dedicato ad Alexey Leonov, l'astronauta russo che nel 1965 divenne il primo uomo al mondo a fare una passeggiata nello spazio aperto. Il 30 maggio compierà 85 anni.