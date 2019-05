Nel Regno Unito madre fa uscire il figlio dal coma con il deodorante

Lo scorso febbraio uno studente 13enne era uscito in in barca con gli amici ma era caduto in acqua. L'adolescente non sapeva nuotare ed è rimasto sotto l'acqua gelata per circa 25 minuti.

E' stato trasportato in ospedale nel reparto di rianimazione in elicottero. E' riuscito a sopravvivere, ma è rimasto in coma.

Per circa tre settimane l'adolescente non reagiva a nessun stimolo esterno, i medici temevano che fossero avvenuti cambiamenti irreversibili nel cervello per la mancanza di ossigeno.

La svolta è avvenuta nel giorno in cui l'infermiera che doveva lavare il paziente ha proposto alla madre di portare i suoi articoli d'igiene preferiti. La donna ha spruzzato il deodorante preferito del figlio vicino al suo letto: immediatamente il giovane ha aperto gli occhi.