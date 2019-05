Spari a bordo dell'aereo del premier ceco Andrej Babish

Ieri a bordo dell'aereo sul quale il Primo Ministro della Repubblica ceca Andrej Babish stava per recarsi a Bruxelles è stato esploso almeno un colpo di arma da fuoco. Lo hanno comunicato media locali.

Il 28 maggio a bordo dell'aereo del Primo Ministro della Repubblica Ceca Andrej Babish è stato esploso sicuramente almeno un colpo di arma da fuoco, scrivono i media locali.

L'incidente si è verificato all'aeroporto di partenza prima del decollo quando una delle guardie del Primo Ministro, in conformità con il protocollo, ha consegnato la sua arma prima di entrare nel velivolo. Il Premier stava per partire alla volta di Bruxelles per partecipare a un vertice straordinario dell'Unione europea.

"E' stato un colpo casuale partito in maniera accidentale dall'arma di un membro del servizio di protezione. Non sono mai stato in pericolo, ho solo sentito un colpo insolito. Ero a circa 4 metri dall'evento", ha detto il Primo ministro Andrej Babish.